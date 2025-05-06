شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: ويتكوف تحدث مع قطر ومصر بشأن غزة وعلى حماس أيضا نزع سلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع أكسيوس نقلا عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وأضاف "آمل وجود تقدم في جهود التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل أو أثناء زيارة ترامب للمنطقة".

وأكد" ان أتحدث مع قطر ومصر وإسرائيل كل يوم تقريبا وآمل أن نحقق تقدما".

وقال ان "الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يريد استعادة الرهائن ونتنياهو يريد ذلك ونحن نعمل بشكل منسق".

وأشار إلى أن إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها والرئيس ترامب يدعم إسرائيل.

وقال"من المهم استعادة الرهائن ويجب على حماس أيضا نزع سلاحها".