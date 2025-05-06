الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي يبحث مع رئيس الوزراء اليمني أوضاع اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن صالح بن بريك، مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد وزير الدفاع أثناء لقائه برئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك الذي عُين حديثاً خلفاً للرئيس السابق أحمد عوض بن مبارك، "استمرار السعودية بدعم الحكومة اليمنية وذلك لتحقيق تطلعات شعب اليمن الشقيق الاقتصادية والتنموية"، وفقاً لما ذكره في حسابه عبر "إكس".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان:"التقيت دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك. نقلت لدولته تحيات وتهنئة القيادة -حفظها الله-، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، وتمنياتها لدولته التوفيق والسداد، ولشعب اليمن الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار".

إلى ذلك، كان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أصدر قراراً، بتعيين وزير المالية سالم صالح بن بريك، رئيساً جديداً للحكومة المعترف بها دولياً، خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل أحمد عوض بن مبارك.

كما قضت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي -الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)- باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم، كما قضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.