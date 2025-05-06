الخليج اليوم .. هرباً من انقطاع الكهرباء.. وفاة زوجين اختناقاً في سيارتهما بعدن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تُوفي مواطن يمني وزوجته، اليوم الاثنين، اختناقاً أثناء نومهما داخل سيارتهما في منطقة الممدارة بمدينة عدن جنوب البلاد، وفق مصادر إعلامية محلية.

وأوضحت المصادر أن الزوجين توفيا أثناء نومهما داخل السيارة التي لجآ إليها هرباً من انقطاع الكهرباء والحر الشديد.

كما أضافتا أنهما قاما بتشغيل مكيف السيارة وأغلقا على نفسيهما داخلها وناما.

من جهته قال مصدر طبي إن الزوجين شغّلا السيارة وناما داخلها والنوافذ مغلقة.

وأردف أن هذا الأمر تسبب في تسرب دخان العادم داخل المقصورة، وأدى إلى استنشاقهما لأول أكسيد الكربون ووفاتهما.