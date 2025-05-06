الخليج اليوم .. غارات أميركية تستهدف مواقع للحوثي في الحديدة وصنعاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وسائل إعلام حوثية بان مقاتلات أميركية شنت 3 غارات على ميناء رأس عيسى بالحديدة.

وأضافت أن غارة جديدة للطيران الأميركي استهدفت معسكر السواد بصنعاء.

ضربات إسرائيلية

في وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات جوية على ميناء الحديدة اليمني، بعد يوم من إطلاق الحوثيين المتحالفين مع إيران صاروخا سقط قرب مطار بن جوريون الإسرائيلي.

وأضاف الجيش في بيان أنه هاجم أهدافا "إرهابية" تابعة للحوثيين في الحديدة ومحيطها.

بدوره قال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون، إن الضربات تسببت في إصابة 21 شخصا على الأقل.

وذكرت ثلاثة مصادر أن الحوثيين أغلقوا المنطقة المحيطة بالميناء ومصنع أسمنت عقب الغارا

فيما قالوا إن حجم الأضرار التي لحقت بالميناء غير معروف، لكن كثافة الضربات والحريق ألحقت أضرارا جسيمة برصيف الحاويات.

تضرر 70 بالمئة من الميناء

وقدر مصدران آخران حجم الأضرار بنحو 70 بالمئة من أرصفة الميناء الخمسة والمستودعات ومنطقة الجمارك.

وقال أحد العاملين في الميناء إن الضربات وقعت في الوقت الذي كانت فيه سفينتان تقومان بتفريغ حمولتهما، مشيرا إلى أن حركة الشحن توقفت في الميناء تماما.

وكانت الجماعة اليمنية استأنفت هجماتها على إسرائيل وخطوط الملاحة البحرية بعد تعليقها لفترة وجيزة في أعقاب انتهاء وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في غزة.

ويشن الحوثيون الذين يسيطرون على اليمن هجمات على إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، انطلاقا مما يصفونه بالتضامن مع الفلسطينيين.