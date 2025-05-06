الخليج اليوم .. إعلام كويتي: 807 تظلمات لسحب الجنسية تلقتها اللجنة في يومين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن لجنة استقبال التظلمات المشكلة برئاسة المستشار علي الضبيبي تلقت نحو 807 تظلمات في غضون يومين، وذلك منذ الإعلان عن فتح باب استقبال التظلمات.

وقال مصدر لـ "صحيفة القبس الكويتية": إن اللجنة تواصل تلقي التظلمات وتعمل على فحص المستندات والوثائق المقدمة من المتظلمين وفق آلية دقيقة"، وأضاف المصدر "يتم تصنيف التظلمات تفصيلياً، ويقوم فريق العمل المختص بمراجعتها بتأن لإعداد التقارير بشأن كل حالة"، كما أوضح المصدر أنه" سيُعطى كل ملف للمتظلمين من سحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية وقته في الفحص والمراجعة".

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الحكومة الكويتية فتح باب تقديم طلبات التظلم للأشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية، أو حتى أولئك الذين سُحبت منهم شهادة الجنسية على مرحلتين الأولى التي تشمل المراسيم والقرارات التي صدرت بسحب أو إسقاط، أو فقد الجنسية، أو من سُحبت منهم شهادة الجنسية في الفترة من 20 فبراير 2024 حتى 30 أبريل 2025 والتي نشرت في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وستكون مدة تقديم التظلم 60 يوما اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 4 مايو 2025، أما المرحلة الثانية فتشمل المراسيم والقرارات التي قد تصدر بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية بعد تاريخ 30 أبريل 2025 وتكون مدة تقديم التظلم 60 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.