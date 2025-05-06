الخليج اليوم .. 48 قنبلة.. إسرائيل: دمّرنا ميناء الحديدة بالكامل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذّت إسرائيل، اليوم الاثنين، غارات على مواقع لجماعة الحوثي باليمن.

تضارب حول تدمير كامل لميناء الحديدة

وأعلن مسؤول إسرائيلي إلقاء ما يقارب من 48 - 50 قنبلة على ميناء الحديدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

كما أكد أن الميناء "تلقى ضربة قوية جداً"، لافتاً أيضاً إلى استهداف "مصنع مهم" للحوثيين هناك.

كذلك أوضح أن العملية الإسرائيلية في اليمن انتهت، وفقا لصحيفة " يديعوت أحرونوت".

بدورها، كشفت مصادر "العربية/الحدث" عن أن أكثر من 30 طائرة إسرائيلية شاركت بالضربات على الحديدة.

رغم ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى بأن الميناء استهدف بغارات عنيفة لكنه لم يدمّر بالكامل.

بالتنسيق مع واشنطن

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، أن قواتنا ضربت عدة أهداف للحوثيين في اليمن رداً على هجماتهم الأخيرة.

كما تابع عبر X، دمّرنا بنى تحتية رئيسية للحوثيين في ميناء الحديدة، مؤكداً أنه استهدف مصنع الباطون "باجيل" شرق المحافظة الذي يعد موردا مهما للجماعة، وفق تعبيره.

بدوره، أكد مسؤول أميركي أن الغارات الإسرائيلية في اليمن جرت بالتنسيق مع واشنطن، وفقاً لموقع "أكسيوس".

لكن مصدراً من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أكد أن قواته لم تشارك في الغارات الإسرائيلية على الحوثيين اليوم.

في حين راقب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع فريقه الأمني الضربات من مبنى وزارة الدفاع.

مزيد من الغارات

أتت هذه التطورات بعدما كثفت الولايات المتحدة غاراتها على الحوثيين خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شنت 29 غارة على مواقع في 5 محافظات يمنية.

بالمقابل، أعلن الحوثيون أنهم يعملون على فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل باستهداف مطاراتها بشكل متكرر.

وأضاف بيان للناطق العسكري للجماعة يحيى سريع، الأحد، "نهيب بشركات الطيران العالمية إلغاء كافة رحلاتها إلى إسرائيل حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها".

أتى ذلك بعدما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مصور، أن إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين كما فعلت سابقا.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنفذ المزيد من الهجمات ضد الجماعة في اليمن.

وأشار إلى أن إسرائيل تنسق مع الإدارة الأميركية في العمل ضدها.

فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوجيه ضربات مضاعفة على الحوثيين، وكل من يهدد أمن إسرائيل، بعدما أطلقت الجماعة أمس الأحد، صاروخا سقط قرب مطار بن غوريون الإسرائيلي.

يذكر أن الولايات المتحدة تشن غارات على معاقل الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس/ آذار.

فيما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحميل إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها الجماعة.