شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يحذر من خطر تسييس المساعدات الإنسانية إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان

توزع الإمدادات الإنسانية بشفافية

الدمام - شريف احمد - أكد الصليب الأحمر الاثنين ضرورة "إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري" إلى غزة و"عدم تسييسها".وقال المتحدث باسم اللجنة كريستيان كاردون لوكالة فرانس برس: "لا تزال اللجنة الدولية ملتزمة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، ولكن يجب السماح لها بذلك مع احترام المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد والإنسانية والاستقلال".وأضاف: "يجب عدم تسييس المساعدات الإنسانية، فحجم احتياجات المدنيين في غزة هائل حاليًا، ويجب إيصال المساعدات بشكل فوري".وأشار كاردون إلى انه "بموجب القانون الإنساني الدولي، على إسرائيل استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها".وتابع: "ندرك المشكلات الأمنية، ولكن بالنظر إلى الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية، فإننا نشدد بشكل عاجل على تسريع عملية إيصال المساعدات الحيوية إلى سكان غزة، وتسهيل إرساء بيئة آمنة لتوزيعها".ولطالما حذرت الأمم المتحدة من الكارثة الإنسانية وخطر المجاعة الذي يواجه نحو 2,4 مليون فلسطيني في القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ الثاني من مارس الماضي.وأشار المتحدث إلى أن "تسييس المساعدات واختلاسها يشكلان تحديًا شاملًا"، موضحًا أن المنظمة "تدير وتوزع الإمدادات الإنسانية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع شركائها".وتابع كاردون: "لذلك، نرى أين تذهب هذه السلع، ونجري عمليات التسليم في غزة بكل شفافية مع جميع الجهات المعنية".ومنذ أسابيع، تؤكد منظمات الإغاثة الدولية وسكان قطاع غزة أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي في ظل النقص الحاد في المواد الاساسية.وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أحد موردي الغذاء الرئيسيين في قطاع غزة، في 25 أبريل أنه "سلم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية".