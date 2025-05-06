شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو تدين مقتل الصحفية فاطمة حسونة فى غزة وتطالب بتحقيق شامل وشفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، مقتل الصحفية الفلسطينية فاطمة حسونة إثر غارة جوية استهدفت منزلها في غزة، مطالبة بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في الحادثة.



وأعادت أزولاي، في بيان اليوم الإثنين، التأكيد على أهمية احترام القرار 2222 الصادر عن مجلس الأمن، والذي ينص على حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن هذه المبادئ أُعيد تأكيدها في "ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل".



وكانت فاطمة حسونة، البالغة من العمر 25 عاماً، تعمل كمصورة صحفية مستقلة، وتعد من بين ما لا يقل عن 47 إعلامياً قُتلوا في فلسطين منذ أكتوبر 2023 أثناء ممارسة مهامهم، بحسب تقارير اليونسكو، التي تواصل رصد الانتهاكات وتعزيز سلامة الصحفيين ضمن خطة عمل الأمم المتحدة.