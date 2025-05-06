شكرا لقرائتكم خبر عن تقديرات إسرائيلية: الحوثيون استخدموا صاروخا من طراز جديد لاستهداف مطار بن جوريون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن الصاروخ الذي أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثيين) يوم الأحد اتجاه مطار بن جوريون من طراز جديد، وأوضحت أن التقديرات تؤكد أن الجماعة لا تزال تطوّر صواريخ ومسيرات جديدة رغم الهجمات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرتها في اليمن.

من جانبها، نقلت القناة 13 عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل تستعد لاستهدافها مجددا بالصواريخ من قبل الحوثيين لأن الهجوم الذي نفذته واستهدف الحديدة لن يوقف هجماتهم.