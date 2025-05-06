شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطينية مقبلة والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد 9 فلسطينيين

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطينية مقبلة".وأعرب فرحان حق المتحدث باسم جوتيريش على قلق الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه حيال الخطة التي تبنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية الهادفة الى غزو قطاع غزة.وقال: "جوتيريش قلق حيال هذه المعلومات عن خطط إسرائيلية لتوسيع العمليات البرية وتمديد الوجود العسكري في غزة، سيؤدي ذلك حتمًا الى عدد لا يحصى من القتلى المدنيين الإضافيين، وإلى مزيد من التدمير في غزة".استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، مركبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 51 شهيدًا وعشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء.في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للأحياء السكنية في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، مخلفة دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.كما فجّرت قوات الاحتلال روبوتات مفخخة في بلدة بيت لاهيا، التي توغلت على أطرافها الشمالية عشرات الآليات العسكرية.