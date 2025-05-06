شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان و42 جريحا بالقصف على الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين جراء القصف الأميركي الإسرائيلي على مصنع إسمنت باجل بالحديدة غرب اليمن.

ومن جانبها قالت القناة الـ12 العبرية، إن المقاتلات الإسرائيلية المشاركة في قصف اليمن، أسقطت نحو 50 قذيفة على ميناء الحديدة الذي يعتبر الشريان الرئيس لدخول المساعدات والبضائع إلى البلاد.

ونقلت القناة عن مسؤولين قولهم إن 30 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على اليمن الجاري الآن.