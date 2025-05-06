شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الاسرائيلى يشن غارات على الحدود الشرقية اللبنانية - السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ سلسلة غارات على المنطقة الجردية على الحدود اللبنانية - السورية الفاصلة بين محلة الشعرة والداخل السوري، لجهة سلسلة جبال لبنان الشرقية.



وفي السياق، سجلت ثلاث غارات اسرائيلية حتى الساعة، على بلدة طير حرفا : غارتان اثنتان من مروحيات ، والثالثة مسيرة ، على غرف جاهزة في وسط البلدة.



كما تم تسجيل تحليق مستمر، وعلى علو منخفض، للطيران الحربي الاسرائيلي فوق سهل البقاع ، فيما حلقت مروحية اسرائيلية وهي تستهدف بيوتاً جاهزة في بلدة طيرحرفا.