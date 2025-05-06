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الطيران الاسرائيلى يشن غارات على الحدود الشرقية اللبنانية - السورية

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الطيران الاسرائيلى يشن غارات على الحدود الشرقية اللبنانية - السورية

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ سلسلة غارات على المنطقة الجردية على الحدود اللبنانية - السورية الفاصلة بين محلة الشعرة والداخل السوري، لجهة سلسلة جبال لبنان الشرقية.


وفي السياق، سجلت ثلاث غارات اسرائيلية حتى الساعة، على بلدة طير حرفا : غارتان اثنتان من مروحيات ، والثالثة مسيرة ، على غرف جاهزة في وسط البلدة.


كما تم تسجيل تحليق مستمر، وعلى علو منخفض، للطيران الحربي الاسرائيلي فوق سهل البقاع ، فيما حلقت مروحية اسرائيلية وهي تستهدف بيوتاً جاهزة في بلدة طيرحرفا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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