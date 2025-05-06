شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: 30 مقاتلة شاركت بالهجوم على اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين ،أن 30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

ونفّذت إسرائيل فجر الإثنين غارات جوية وصفت بـ"الأعنف" على ميناء الحديدة ومنشآت يمنية أخرى، في هجوم قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ويأتي في أعقاب استهداف جماعة الحوثي لمطار بن جوريون قرب تل أبيب

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنّ القناة الثانية نقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي تأكيده أن هذه الضربة "لن تكون الأخيرة"، وأن إسرائيل تنتظر رد الحوثيين على هذا الهجوم، في إشارة إلى أن التصعيد قد يتواصل خلال الأيام المقبلة، مشيرةً، إلى أنّ إسرائيل تحاول الحفاظ على ماء وجهها بسبب استهداف متواصل من قبل جماعه الحوثي للأراضي المحتلة.