شكرا لقرائتكم خبر عن 54 شهيدا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر طبية لوسائل إعلام فلسطينية، إن 54 شهيدا سقطوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقال اللواء الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في كل كبيرة وصغيرة بقطاع غزة بدليل إغلاقه لكافة المعابر ومنعه لدخول المساعدات الإنسانية وممارسة القتل الممنهج لسكان القطاع.

وأضاف "أبو سمرة" في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن دولة الاحتلال تريد إعادة قطاع غزة إلى ما قبل اتفاقية أوسلو، وبالتالي فإن الاحتلال يحكم بالإعدام على اتفاقية أوسلو ويريد إعادة السيطرة المدنية والعسكرية المباشرة من خلال الدبابات وألات القمع الإسرائيلي وإرغام الشعب الفلسطيني على الهجرة القسرية إلى خارج قطاع غزة.