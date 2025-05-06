شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي تدين قصف "أطباء بلا حدود" في جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بأشد العبارات القصف الأخير الذي استهدف منشأة طبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مقاطعة فانجاك بولاية جونقلي في جنوب السودان، مما تسبب فى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين، وإلحاق أضرار جسيمة بالمستشفى، بما في ذلك تدمير الصيدلية بالكامل.



ووصف رئيس المفوضية هذا الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، معربا عن شعوره بالصدمة والاستياء الشديدين لما تسبب به من خسائر في الأرواح والممتلكات، ولما يمثله من حرمان للمدنيين من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والحماية، طبقا لبيان المفوضية الإفريقية اليوم /الإثنين/.



ودعا رئيس المفوضية السلطات في جنوب السودان إلى التحقيق في هذا الحادث المؤسف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الشنيعة.

كما أعرب عن أمله في أن يسود السلام والاستقرار والوحدة والمصالحة الوطنية في جنوب السودان، داعيًا جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS) إلى تجديد التزامهم بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.