المغرب وموريتانيا يبحثان ترسيخ أسس التعاون جنوب-جنوب ومواجهة التحديات التنموية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، اليوم /الإثنين/ بالرباط، مع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، الذى يقوم بزيارة عمل للمغرب، ترسيخ أسس التعاون جنوب - جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات التنموية الراهنة.



وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أن هذا اللقاء يأتي في إطار علاقات التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأجرى الجانبان مباحثات موسعة تم خلالها استعراض التجربة المغربية في مجال تعزيز دور المحليات واللامركزية، وسبل توسيع وتطوير آفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.



وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بالتعاون اللامركزي باعتباره آلية محورية لتعزيز الحكامة المحلية والتنمية المجالية، كما تم خلال المباحثات، الوقوف على حصيلة التعاون اللامركزي المغربي – الموريتاني، والذي شهد تقدما ملموسا في السنوات الأخيرة من خلال مجموعة من المشروعات بين المحليات في البلدين، بما يفتح المجال لبلورة آليات جديدة للارتقاء بهذه العلاقات نحو شراكة استراتيجية نموذجية.