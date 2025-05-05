شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين استهداف المرافق الحيوية والمنشآت المدنية بـ بورتسودان وكسلا بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استهداف المرافق الحيوية والمنشآت المدنية في مدينتَي بورتسودان وكسلا في جمهورية السودان، ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا يهدّد أمن واستقرار المنطقة.



‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان، اليوم /الإثنين/، وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان، مشدِّدًا على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.