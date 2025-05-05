شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين استهداف المرافق الحيوية والمنشآت المدنية بـ بورتسودان وكسلا بالسودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استهداف المرافق الحيوية والمنشآت المدنية في مدينتَي بورتسودان وكسلا في جمهورية السودان، ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا يهدّد أمن واستقرار المنطقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان، اليوم /الإثنين/، وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان، مشدِّدًا على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.
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