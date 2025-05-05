الخليج اليوم .. الحوثيون يخطرون منظمة الطيران الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي بقرارهم فرض حظر جوي على إسرائيل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجه مركز تنسيق العمليات الإنسانية خطابا لمنظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي حول قرار الحوثيين "فرض حظر شامل للملاحة من وإلى المطارات الإسرائيلية.

وذكر المركز في بيان أن "خطاب المركز لمنظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي، تضمن اطلاعهم بقرار الحظر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اختصاصاتها، والتنسيق مع الجهات المعنية بتجنب الملاحة الجوية من وإلى مطارات العدو الإسرائيلي الغاصب وعلى رأسها مطار اللد المسمى "بن غوريون"، وتحويل مسارات الطائرات، كون المطارات معرضه للاستهداف بشكل مستمر من قبل القوات اليمنية".

وأضاف أن "الخطاب يأتي في إطار حرص الجمهورية اليمنية على سلامة الطيران المدني، والذي يدخل في نطاق مهام منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي".

وأعرب المركز عن الأمل في اتخاذ الجهات الموجه إليها الخطاب، الإجراءات الواجب إتباعها لضمان سلامة الحركة الجوية، لضمان نشر التحذيرات والمعلومات الجوية للطائرات، وتنسيق الجهود مع الدول المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الطائرات.

وأضاف أن قرار الحظر يبدأ من الرابع من مايو 2025، الساعة 22:42 بتوقيت صنعاء، الذي يعادل 04 مايو 2025م الساعة 19:42 بالتوقيت العالمي الى أجل غير محدد.

ويأمل المركز في تفهم الجميع لهذا الاجراء وأن "يدركوا أنه اجراء إنساني وأخلاقي، يتطلب أن يقف الجميع للضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية وكذا إيقاف التجويع والحصار للشعب الفلسطيني في غزة".

المصدر: صحيفة "سبأ.نت" اليمنية