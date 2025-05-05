شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق: بغداد دعت رئيس وزراء إسبانيا لحضور القمة العربية المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير العراق لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب لدى جامعة الدول العربية قحطان طه خلف إن الحكومة العراقية قدمت دعوة إلى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز لحضور أعمال القمة العربية المرتقبة في ١٧ مايو الجاري

وأضاف، في لقاء مع الصحفيين بمقر السفارة العراقية بالعراق، أن إسبانيا من أهم الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية في الأشهر الماضية، موضحا انها تمثل خطوة كبيرة هامة في طريق دعم القضية

وأوضح أن هناك حضور من قبل عدد من المسؤولين الدوليين، وعلى رأسهم الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي



