شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونسيف": الوضع في قطاع غزة كارثي ومأساوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" كاظم أبو خلف أن الوضع في قطاع غزة مأساوي وكارثي.



وقال أبو خلف - في مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز" اليوم /الإثنين/ - إن البنية التحتية في غزة مدمرة والمياه شحيحة وانتشرت الأمراض ، مشيرا إلى أنه من أصل 36 مستشفى يعمل 22 فقط بشكل جزئي بخدمات أقرب إلى العيادات.



وأضاف أن الفترة الحالية هي أطول فترة منع دخول للمساعدات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، موضحا أن بعض المنظمات الأممية أعلنت نفاد مخزونات المساعدات في غزة.



وقال إن المجتمع الدولي يكتفي بالإدانات تجاه ما يحدث في غزة دون أن يحرك ساكنا ، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك ومضاعفة الضغوط على إسرائيل لكسر حلقة عدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة .