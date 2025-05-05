شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: الخطة الإسرائيلية الجديدة تؤكد أننا أمام مرحلة خطيرة من الحصار والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي لديه خطة عسكرية ثانية، حيث مرحلة صراع عسكري سياسي داخلي في الحكومة الإسرائيلية، موضحا أن الجيش كان يخطط في عملية إخلاء رفح ونقل السكان لمنطقة خان يونس ومحور ميراج، إلا أنهم اكتشفوا وجود حماس.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الفلسطينيين يموتون من الجوع، لافتا إلى أن 57 طفلا ماتوا من الجوع وليس من سوء التغذية.

وذكر المستشار طه الخطيب، أن الجميع يبحث عن الطعام ولا يجده في غزة، ولا يوجد سيولة مالية، حتى لو توفر شيء من الأغذية المهربة ليشتروه، مردفا: "تعاقدوا مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات بمنطقة رفح الجنوبي. وشدد على أن الخطة الإسرائيلية الجديدة تؤكد أننا أمام مرحلة خطيرة من حصار الاحتلال للفلسطينيين وتجويعهم في غزة.