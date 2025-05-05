شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الدعم السريع ضد السودانيين على رادار سكوتلاند يارد.. جارديان تكشف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة غارديان البريطانية أن شرطة "سكوتلاند يارد" تسلمت ملف أدلة يوثق جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات الدعم السريع في السودان.

وقالت الصحيفة إن الشرطة تراجع الملف المكون من 142 صفحة قبل إحالته إلى المحمكة الجنائية الدولية، للمساعدة بالتحقيق في انتهاكات الدعم السريع.

وبحسب محامين قدّموا الملف ونقلت عنهم "غارديان"، فإن الوثائق تقدم أدلة على مسؤولية قيادة قوات الدعم السريع عن جرائم حرب متكررة، كما تفيد الوثائق بأن قادة الدعم السريع كانوا يعلمون بفظائع ارتكبتها قواتهم.

وأشار المحامون إلى مبدأ "المسؤولية القيادية" الذي يشدد على أن القادة كانوا يعرفون أو يجب أن يكونوا على علم بالانتهاجات التي يقوم بها أتباعهم.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مطلع السنة الحالية أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في السودان، وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قائدها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.