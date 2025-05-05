شكرا لقرائتكم خبر عن عانوا من آثار التعذيب وحالة صحية حرجة.. الاحتلال يفرج عن معتقلين من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 10 معتقلين من قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأنه أُفرج عن المعتقلين العشرة من سجون الاحتلال، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة.

ووصفت مصادر طبية، أوضاع المعتقلين المفرج عنهم "بالصعبة"، بسبب الاجراءات التعسفية التي تنفذها ادارة سجون الاحتلال بحقهم.

وبين الفينة والأخرى، يفرج الاحتلال عن أعداد من المواطنين الذين اعتقلهم منذ بدء الإبادة.

يذكر أن عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم منظومة السجون حتى بداية إبريل 2025، (1747) معتقلا، وهذا العدد لا يتضمن المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

أسماء المفرج عنهم وجميعهم كانوا في سجن سديه تيمان:

1- عبد الله محمد علي مسعود

42عام سكان بيت لاهيا



2-محمد محمود حسين عزيز 47عام

سكان معسكر جباليا

3-محمد حسين محمد ابو دان31عام

سكان بيت لاهيا



4-اسماعيل فضل احمد عويضة 30عام

سكان بيت لاهيا



5-سمير محمد علي العرقوب

54عام

سكان معسكر جباليا



6- أحمد سعيد خميس حمدونة

43عام

سكان بيت لاهيا



7- بكر شعبان احمد عويضة

47عام

سكان بيت لاهيا



8- صلاح احمد رمضان الداعور

40عام

سكان معسكر جباليا



9- أحمد حاتم عبد رجب

24عام

سكان بيت لاهيا

10-محمد تحسين صالح صلاح

22عام

سكان معسكر جباليا