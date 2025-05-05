شكرا لقرائتكم خبر عن غارات أمريكية على منطقة السواد في مديرية سنحان جنوبى العاصمة اليمينة صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بأن الطيران الحربي الأمريكي شن 3 غارات على منطقة السواد في مديرية سنحان جنوبي صنعاء.

في سياق آخر، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل سترد على الحوثيين في الوقت والمكان اللذين تختارهما وذلك في أعقاب هجوم شنته الجماعة على مطار بن جوريون في تل أبيب.

وكتب نتنياهو على حسابه بمنصة "إكس": "هجمات الحوثيين تنطلق من إيران. سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي، وفي الوقت والمكان الذي نختاره، على أسيادهم الإيرانيين الإرهابيين".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصدر قوله إن مجلس الوزراء الأمني قرر الرد على قصف جماعة الحوثيين اليمنية لمطار بن جوريون في تل أبيب، لكن المصدر قال إن من السابق لأوانه تحديد موعد الرد.