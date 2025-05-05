شكرا لقرائتكم خبر عن سيول عارمة تجتاح مدينة البترا في الأردن والسلطات تجلى السياح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

اجتاحت سيول عارمة مدينة البترا الأثرية فى مملكة الأردن، وعلى الفور أجلت السلطات مساء الأحد مئات السياح من المدينة الأثرية، بعد تساقط أمطار غزيرة أدت إلى تشكّل السيول.

واليوم الإثنين عادت الحركة السياحية فى مدينة البترا إلى طبيعتها بعد تأثر المنطقة أمس بحالة من عدم الاستقرار الجوى تخللتها أمطار غزيرة وسيول، عملت على إيقاف بيع تذاكر الدخول للموقع الأثرى بعد ظهر أمس الأحد، وذلك وفق ما أكده مفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة فى سلطة إقليم البترا التنموى السياحى المهندس يزن محادين.

وقال محادين أن المدينة تشهد حالياً حركة سياحية طبيعية واعتيادية، حيث تستقبل الزوار من مختلف دول العالم دون أية عوائق، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ وكوادر السلطة كانت فى جاهزية عالية منذ بداية تأثير الحالة الجوية، وعملت على الفور على إعادة تأهيل المواقع المتضررة لضمان السلامة العامة واستمرارية النشاط السياحى.

وأضاف أن السلطة نفذت خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع الظروف الجوية، تضمنت تنظيف مجارى السيول وصيانة المسارات والمرافق السياحية وتوفير فرق دعم ميدانى فى المواقع الحيوية داخل المحمية الأثرية، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية والدفاع المدنى لضمان أعلى مستويات الاستجابة

وشدد على أن سلطة إقليم البترا تولى سلامة الزوار والمواطنين أولوية قصوى، وتعمل بشكل متواصل على توفير بيئة سياحية آمنة، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح بما يليق بمكانة البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة ووجهة سياحية عالمية مدرجة على قائمة التراث العالمى لليونسكو

بدوره وجَّه وزير الإدارة المحلية فى الأردن المهندس وليد المصرى اليوم الاثنين، رؤساء مجالس الخدمات المشتركة ومديرى مديريات الهندسة بالتعاون مع رؤساء البلديات لحصر الأضرار الناجمة عن موجة السيول التى تعرضت لها عدة مناطق فى المملكة أمس.

وأكَّد المصرى ضرورة إجراء مسح شامل للأضرار التى خلَّفتها السيول، وإعداد تقارير تفصيلية، تشمل التقييم الفنى للأضرار والخطط الهندسية اللازمة للمعالجة، وتقدير الكلفة المالية لعمليات الإصلاح.

وقال، أن حماية المواطنين والممتلكات العامة تمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيراً إلى أنه تم تكليف كوادر فنية من الوزارة للمتابعة الميدانية وضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الأضرار.

وأضاف المصرى، أن الوزارة ستتابع تنفيذ خطط الصيانة والإصلاح بشكل مباشر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير جميع أشكال الدعم الفنى لضمان عودة الخدمات فى أسرع وقت ممكن.