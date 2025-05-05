شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها اليوم على ارتفاع بنسبة 0.43% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت البورصة الأردنية، تداولاتها اليوم /الإثنين/ على ارتفاع نسبته 0.43 بالمئة إلى مستوى النقطة 2510، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، بقيمة 10.8 مليون دينار، نتيجة عقد 3210 صفقات.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 34 شركة، واستقرت أسهم 24 شركة أخرى.