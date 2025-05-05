شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومة نتنياهو ليس لديها خطة واضحة لإعادتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس لديها خطة واضحة لإعادة المحتجزين.



واتهمت عائلات المحتجزين - في بيان أوردته قناة I24 الاخبارية اليوم/الاثنين/ - المجلس الوزاري المصغر باتخاذ قرار مخالف لإرادة أكثر من 70% من المواطنين، عقب إقراره توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، معتبرة أن الحكومة تخلت فعليا عن المحتجزين لدى حركة حماس.



وأضافت عائلات المحتجزين أن "تقويض حكم حركة حماس في قطاع غزة شعار فارغ لا يمكن تطبيقه والهدف من استخدامه إكمال الحرب لأهداف سياسية".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رقيب في حادث سير عملي خلال نشاط عسكري في منطقة غلاف غزة.

وذكر الجيش - في بيان أوردته قناة I24 الإخبارية - أن الجندي القتيل هو الرقيب أول (احتياط) ديجن دانييل سهلُو، يبلغ من العمر 41 عامًا، من مدينة رحوفوت.



وأشار إلى أن الجندي كان مقاتلًا في وحدة المعدات الثقيلة في الكتيبة الهندسية 5067، التابعة لسلاح الهندسة القتالية الإسرائيلية، وقُتل في حادث سير عملي خلال نشاط عسكري في منطقة غلاف غزة».

وفي وقت سابق ، أعلنت صحيفة "هآرتس" أن جنديين إسرائيليين قُتلا وأصيب 4 على الأقل في انفجار لغم بأحد الأنفاق في رفح جنوب قطاع غزة.