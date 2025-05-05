شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| سيول البتراء في الأردن.. إجلاء نحو 1800 سائح ومقتل بلجيكية ونجلها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجلت السلطات الأردنية مساء الأحد نحو 1800 سائح أجنبي من مدينة البتراء الأثرية بعد أن حاصرتهم السيول، على ما أفاد مصدر رسمي أردني.

ونقلت قناة "المملكة" الرسمية عن مفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة في سلطة إقليم البترا يزن محادين قوله ان "كوادر الإنقاذ في سلطة إقليم البترا والدفاع المدني أجلت الأحد مئات السياح في البترا من دون تسجيل أي إصابات، بعد مداهمة السيول الموقع الأثري بعد ظهر اليوم".

وأضاف إن "عدد السياح الذين زاروا الموقع الأثري اليوم بلغ 1785 سائحًا، أجلت كوادر الدفاع المدني معظمهم".

وأكد محادين "عدم تسجيل أي إصابات تذكر بين جميع السياح الذين جرى إجلاؤهم"، مشيرًا إلى أن "السلطة أوقفت بيع تذاكر الدخول للموقع الأثري من بعد ظهر اليوم ضمانا لسلامة السياح".

وبثت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية مقطع فيديو يظهر هطول السيول من حول المدينة الأثرية وتجمع السياح عند باب الخزنة، أشهر موقع في المدينة الأثرية، تمهيدًا لإجلائهم.



سيول البتراء



وشهدت مدينة البتراء تساقطًا غزيرًا للأمطار جراء تأثر المملكة بمنخفض جوي أثر خصوصًا على مناطقها الجنوبية، مما أدى إلى تشكّل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وسط انخفاض ملموس في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح.

وهذه ليست المرة الأولى يتم فيها إجلاء سياح من هذا الموقع الأثري خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا للعلماء، أصبحت الأمطار الغزيرة وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواترا وشدة بسبب التغير المناخي.

وتقع مدينة البتراء الأثرية المشهورة بعماراتها المنحوتة في الصخر، على بعد 225 كليومترا جنوب عمان. وشيدت عام 312 قبل الميلاد كعاصمة لمملكة الانباط القديمة التي سقطت بيد الرومان عام 106 للميلاد، وهي من المقاصد السياحية الأساسية في الأردن.

وتم اختيار البتراء ضمن عجائب الدنيا السبع الجديدة عام 2007 في مسابقة مثيرة للجدل اطلقها السينمائي السويسري برنار فيبر على شبكة الانترنت شارك فيها مئة مليون شخص، وشملت 21 موقعًا.



مقتل بلجيكية وابنها في سيول الأردن



وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني في بيان الإثنين أن فرق الإنقاذ عثرت بعد ساعات من البحث على جثتي سيدة بلجيكية وإبنها بعد فقدانهما جراء السيول جنوب المملكة.

ووفقا للبيان فإن فرق البحث والإنقاذ عثرت على جثتي أم وابنها من الجنسية البلجيكية بعد أن فُقِدا جراء السيول في لواء الشوبك" على بعد نحو 205 كيلومترات جنوب عمان.

