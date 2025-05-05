شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية شرطة الاحتلال.

وذكرت محافظة القدس في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفي ذات السياق اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، تجمع المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات"إن مستوطنين حاولوا إحراق منزل يعود لأحد سكان التجمع، كما أقدموا على سكب مواد مشتعلة على جرار زراعي بهدف إحراقه، قبل أن يتدخل الأهالي ويتمكنوا من إبعادهم، مؤكدا أنه الاعتداء تم تحت أنظار قوات الاحتلال التي لم تتدخل لوقف هذه الاعتداءات".

كما اقتحم مستوطنون، اليوم، حظيرة أغنام في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا، حيث قام مجموعة من المستوطنين بفتح حظيرة أغنام تابعة لمواطن في تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، وتفرقها، وتسببوا بحالة من الخوف والقلق للأهالي.