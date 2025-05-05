شكرا لقرائتكم خبر عن "جوازات مكة المكرمة": تسخير كافة الإمكانيات لضمان تجربة ميسرة لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات بمنطقة مكة المكرمة الرائد عبدالرحمن القثامى الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدًا تسخير كافة الإمكانيات لضمان تجربة سلسة وميسرة للحجاج القادمين لأداء مناسك الحج.

وقال الرائد القثامى - فى تصريح لقناة (الإخبارية) السعودية، إن وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، أعدت خطة متكاملة منذ عدة أشهر لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأضاف أنه قد تم تنفيذ هذه الخطة بدقة عالية ومتناهية لمواجهة الحشود الكبيرة المتوقع وصولها في موسم الحج، حيث تم تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأفواج القادمة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمملكة العربية السعودية.

وتابع أن المديرية العامة للجوازات تمتلك كوادر بشرية تتمتع بالإلمام الكافي للتعامل مع جميع المسافرين القادمين إلى المملكة بشكل عام، وحجاج بيت الله الحرام بشكل خاص، مشيرا إلى أن هذه الكوادر تم تأهيلها أكاديميًا ومهنيًا من خلال دورات متخصصة قُدمت لهم قبل بدء الموسم، لتمكينهم من تقديم الخدمة عبر الأنظمة التقنية بكل مرونة وسلاسة.

وتسعى المديرية العامة للجوازات السعودية من خلال تسخير الكفاءات البشرية المؤهلة والمنظومة التقنية المتطورة، إلى تسهيل إجراءات دخول الحجاج عبر المنافذ الدولية البرية والبحرية والجوية؛ بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الأداء.