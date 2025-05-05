الخليج اليوم .. محمد بن راشد: بقرار توحيد القوات المسلحة استكمل الآباء المؤسسون الركن الأهم من أركان الاتحاد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، كلمة بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحـيد القوات المسلحة، فيما يلي نصها ..

" بسم الله الرحمن الرحيم ..

أبناء وبنات وطني الكرام ..

ضباط وجنود قواتنا المسلحة البواسل ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أحييكم فـي هـذا الـيوم الـوطـني الأغـر الـذي يسجـل الـذكرى الـتاسـعة والأربعين لصدور قرار توحيد قوات الإمارات المسلحة، ونـتوجـه الـيوم بـالحـمد والـشكر لـلمولى سـبحانـه وتـعالـى عـلى نـعمه الـتي أفـاض بها عـلى وطـننا، وعـلى مـا كـتبه مـن نـجاح لأعـمالـنا، ومـن تـوفـيق لـقيادتـنا وشـعبنا فـي بناء نموذجنا الإماراتي المتألق والمشع بالخير والإنجازات والعطاء الإنساني.

والـيوم نسـتذكر حـكمة وإخـلاص وبـعد نـظر آبائنا المـؤسسـين؛ رمـز دولـتنا ورائـد اتـحادنـا الـشيخ زايـد بـن سـلطان آل نـهيان ورفـيق دربـه الـشيخ راشـد بـن سعيد آل مـكتوم، وإخـوانــهما أعــضاء المجــلس الأعــلى حــكام الإمــارات “طــيب الله ثــراهــم” جميعاً وجزاهم خير الجزاء على ما قدموه لوطننا وشعبنا.

وإذ يفخــر كــل مــواطــن ومــواطــنة الــيوم بمســتوى وكــفاءة وقــدرات قــواتــنا المســلحة، فـإن ذكـرى تـوحـيدهـا تـدعـونـا جـميعاً، وبـخاصـة أجـيالـنا الـشابـة الـتي لـم تـعاصـر ســنوات الــتأســيس، إلــى الــتمعن فــي دلالات هــذه الــذكــرى، واســتلهام دروســها المسـتفادة، بـما هـي مـفصل بـالـغ الأهـمية فـي مـسيرة بـناء دولـتنا، وصـفحة مشـرقـة في سردية تاريخنا.

حـــين اجـــتمع الـــشيخ زايـــد وإخـــوانـــه الحكام في السادس مـــن مـــايـــو 1976 وأصـدروا قـرار تـوحـيد قـوات الإمـارات، اسـتكملوا الـركـن الأهـم مـن أركـان الاتـحاد، وأسـسوا لبناء درع للوطـــن يحـــميه ويـــذود عـــن حـــياضـــه وبنشـــر مـــظلة الأمـــن والاستقرار في ربوعه.

فــي ذلــك الــيوم قــبل 49 عــامــاً ولــم يــكن عــمر دولــتنا قــد أكــمل الـسنوات الخــمس، وكـنا فـي خـضم تـأسـيس دولـة اتـحاديـة غـير مسـبوقـة فـي مـنطقتنا وعـالمـنا الـعربـي، وفـي خـضم بـناء هـويـة وطـنية إمـاراتـية تجـمع الـهويـات المحـلية وتـتقدم عـليها، جـاء قـرار تـوحـيد قـوات الإمـارات لـيؤكـد تـصميمنا عـلى إنـجاح هـذا الـنموذج الاتـحادي الفريد، وعزمنا على توفير متطلبات حمايته وصون استقلاله وسيادته.

وقــد واجــهنا فــي وضــع الــقرار مــوضــع الــتنفيذ تحــديــات شــتى مــن بــينها النقص الـفادح فـي المـوارد البشـريـة الـوطـنية الـضروريـة لـشغل مـواقـع الـعمل الـحكومـي بـما فـي ذلـك المـواقـع الـعسكريـة، وكذلك تـواضـع عـديـد وتسـليح قـوات الإمـارات وتـبايـن أنــظمتها وتعدد نظم تســليحها.

لــكن حــكمة آباء الـتأســيس وإرادتهم الــتي لــم تــعرف المســتحيل كــفلت الــتغلب عــلى كــل التحــديــات، فــكان قــرار الــتوحــيد نــقطة انـــطلاق واحـــدة مـــن أكـــفأ وأروع عـــمليات بناء الجيوش الوطنية سواء لجهة التسليح والتنظيم أو لجهة تكوين مواردنا البشرية العسكرية.

لـقد كـانـت تـسعة وأربـعون عـامـاً مـن الـعمل الـدؤوب والسهـر والتخـطيط والمـتابـعة والــــتكويــــن واكــــتساب الــــخبرات وتــــراكــــم المــــعرفــــة واســــتيعاب أعــــقد منجــــزات التكنولوجيا المتقدمة، وأكفأ وأحدث نظم التسليح.

لـيس هـذا وحسـب، فـفي هـذه الـسنوات رفـدنـا عـملية بـناء قـواتـنا المسـلحة ومـسيرة الــتنمية الــشامــلة بــدخــولــنا فــي عــالــم الــصناعــات الــدفــاعــية مــدركــين أنــها مــن أسـاسـات بـناء قـوتـنا الـذاتـية، وإنـها عـلى مـدار الـتاريـخ كـانـت ومـا زالـت رافـعة تـقدم وبـوتـقة ابـتكار.

وقـد حـققنا فـي مـجال الـتصنيع الـدفـاعـي نـجاحـات بـاهـرة تجسـدت فــي تــوفــير قــسم مــهم مــن تســليح قــواتــنا، وتــحقيق اكــتفاء ذاتــي فــي كــثير مــن أصــناف الســلاح، وأســهمت صــناعــاتــنا الــدفــاعــية فــي تــنويــع اقــتصادنــا، وفــي تـكويـن كـوادر عـلمية وطـنية تـضيف لـلكفاءات والـقيادات المـلهمة المنخـرطـة الـيوم فـي الـصناعـات الـفضائـية، والـطاقـة الـنوويـة، والـطاقـة الـنظيفة والـذكـاء الاصـطناعـي والإدارة الحكومية.

أبناء وبنات الإمارات الكرام

فــي هــذه المــناســبة المــباركــة أحــيي مــعكم مــنسوبــي قــواتــنا المســلحة وأجهــزتــنا الأمـنية، وشـباب الخـدمـة الـوطـنية والاحـتياطـية، مـؤكـديـن فخـرنـا واعـتزازنـا بـمناقـبهم وإخـــلاصـــهم وعـــمق ولائـــهم وانـــتمائـــهم، وتـــفانـــيهم فـــي خـــدمـــة وطـــننا إلـــى حـــد الاستشهاد.

وأغــتنم هــذه المــناســبة لنجــدد شــكرنــا وعــرفــانــنا وامــتنانــنا لأخــي صــاحــب الــسمو الــشيخ محــمد بــن زايــد آل نــهيان رئــيس دولــتنا والــقائــد الأعــلى لــلقوات المســلحة “حـفظه الله” ذخـراً لـوطـننا وشـعبنا.

عـلى مـدار نـحو 45 عـامـاً، حـمل سـموه قـواتـنا المسـلحة فـي عـقله وقـلبه، وهـذا المسـتوى الـرفـيع الـذي وصـلت إلـيه هـو نـتاج فـكره وتخـــطيطه وعـــمله الـــدؤوب ومـــتابـــعته المـــيدانـــية لـــحسن تـــنفيذ الخـــطط، وبـــرامـــج التكوين ومشاريع التطوير والتصنيع.

فــضلاً عــن ذلــك، فــإن مــبادرات ســموه فــي شــأن شهــدائــنا الأبــرار، بــإنــشاء واحــة الـــكرامـــة وصـــرح الـــشهيد ومـــكتب رعـــايـــة أســـر الشهـــداء جـــاءت دلـــيلاً إضـــافـــياً وشـاهـداً عـلى الـعلاقـة الـفريـدة والـحب المـتبادل بـين الـقيادة والـشعب، وتـأكـيداً عـلى أن وطـننا يـحفظ دمـاء شهـدائـه، ويـبقي ذكـراهـم حـية فـي الـنفوس، ويـتوجـهم شـعلة مــتقدةً تــمنح أجــيالــنا الــقدوة الــحسنة، وتــزيــدهــا بــأســاً وإقــدامــاً، وتــحفزهــا عــلى مضاعفة العطاء في كل مواقع العمل الوطني.

أســأل المــولـى عــز وجــل شــأنـه أن يــبارك أعــمال رئــيس دولــتنا وإخــوانــه أعــضاء المجـلس الأعـلى لـلاتـحاد حـكام الإمـارات، وأسـألـه أن يـحفظ بـلادنـا ويـديـم عـلينا الأمــن والســلام والــرخــاء، ويــمنحنا الــقوة والســداد لــنواصــل الــتقدم بــوطــننا إلــى العلا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".