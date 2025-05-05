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استشهاد 19 فلسطينيًا في عمليات القصف المستمرة للاحتلال شمال غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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  • استشهاد 19 فلسطينيًا في عمليات القصف المستمرة للاحتلال شمال غزة 2/2

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الدمام - شريف احمد - استشهد 19 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، منازل وممتلكات الفلسطينيين شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه مناطق متفرقة من القطاع.
وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل والمباني السكنية في مدينة رفح، وأحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرق مدينة غزة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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