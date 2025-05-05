شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: جائزة التميز الإعلامى تنعقد تحت شعار "الشباب العربى والإعلام الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع لجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي، الذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية وذلك تنفيذًا لقرار الدورة العادية (20) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلق ببند "تشجيع الجودة والتميزالمهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب".

ويعقد الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين برئاسة دولة الكويت (الدولة الراعية للجائزة)، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء باللجنة، وهي: مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية.

وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في كلمته إن هذا الاجتماع ينعقد طبقًا لمقتضيات النظام الداخلي للجائزة بهدف دراسة الترشيحات الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات الممارسة لمهام إعلامية واختيار الترشيحات الأكثر تميزاً بما يتوافق مع المعايير والشروط المنصوص عليها، ومبادئ الشفافية والنزاهة، فضلاً عن اختيار الشخصيات الإعلامية الذي سيتم تكريمها تقديرًا لما قدمته من أعمال اثرت المشهد العربي.

وأضاف: "تنعقد هذه الدورة تحت شعار" الشباب العربي والاعلام الجديد"، في ضوء انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتنوع استخداماتها التطبيقية في مختلف القطاعات الإنتاجية والمهنية والخدماتية والإعلامية، وخاصة من طرف فئة الشباب، بعدما أصبحت هذه الوسائل منبرًا للتعبير عن الرأي والابتكار وخلق فرص العمل والتعامل مع الشأن العام.

وذكر أن جائزة التميز الإعلامي العربي لهذه السنة تأتي في سياق التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب، الذي أودى بحياة الآلاف، بالإضافة إلى الجرحى والمعطوبين والمفقودين، وتسبب في حالة إنسانية كارثية جراء التدمير والتجويع وتخريب المرافق الأساسية، وخاصة المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وتابع: "وتضامنًا مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون في ظروف بالغة الخطورة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، اسمحوا لي بالتذكير ان الدورة الرابعة للجائزة في 2019 نظمت تحت شعار" القدس في عيون الإعلام"، استحضارًا للمكانة الروحية الخاصة لهذه المدينة السليبة. كما خصصت الدورة الثامنة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار خطابي إلى أنه في نطاق المهام المسندة للأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بقطاع الإعلام والاتصال وفقاً لما جاء في النظام الأساسي للجائزة، باشرت الأمانة العامة مهامها بتجميع كافة الترشيحات التي توصلت بها عن طريق المندوبيات الدائمة للدول الأعضاء، وتصنيفها وفقًا لفئات الجائزة، واستبعاد الاعمال غير المطابقة لمجال الجائزة، الأمر الذي كان من شأنه تسهيل المهمة التحكيمية لهذه اللجنة.

وقال إنه منذ الإعلان عن شعار هذه الدورة في شهر سبتمبر الماضي، قام قطاع الإعلام والاتصال بمخاطبة المندوبيات الدائمة والمنظمات والاتحادات ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام قصد القيام بالترويج لموضوع هذه الدورة من طرف الجهات الإعلامية في البلدان العربية، وعلى موقع الجامعة ، بالإضافة إلى البيانات التي تم إصدارها من رئيس القطاع، وهو الأمر الذي أفضى إلى توسيع نطاق المشاركة، حيث وصل اجمالي عدد الترشيحات التي توصلت إليها الأمانة العامة إلى ما يقارب من (145) عملا ، ما بين أعمال تلفزيونية، وإذاعية، وصحفية، ورقمية، حيث بلغ عدد الاعمال المرشحة في الفئة التلفزيونية (30)، و (37) عملا إذاعيا، و (43) عملا صحفيا، و(31)عملا رقميا.

من جانبه، أعرب طلال الهيفى رئيس تليفزيون العربي بدولة الكويت رئيس الاجتماع عن شكره لكل المساهمين في إنجاح هذه الجائزة المقدمة من قبل دولة الكويت تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وثمن الهيفي استمرارية الجهود من كافة المسؤولين لضمان استمرار ونجاح تلك الجائزة؛ مؤكدا حرص دولة الكويت على إنجاح مثل هذه الفعاليات وإبرازها في المنظومة العربية كمشروع عربي مكتمل.

يذكر أن جائزة التميز الإعلامي العربي تم اطلاقها في 2015 بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (409) الصادر في دورته (46)، وتهدف إلى ابراز النماذج الإعلامية المتميزة في العالم العربي،وإسهاماتهافي التعاطي مع القضايا التي تهم الأمة العربية.

وتشمل الجائزة 4 فئات هي: التلفزيونية، والاذاعية، والصحافية، والرقمية، كما شهدت الجائزة تطورًا نوعيًا في الآونة الأخيرة، إذ تم تكريس دلالاتها التحفيزية وتوسيع وتنويع مجالاتها لتشمل مزيدًا من روافد العمل الإعلامي



