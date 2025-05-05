شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، ما لا يقل عن 11 فلسطينيا من مدن متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة دورا جنوبي الخليل، بعد تفتيش منزليهما وعبثت بمحتوياتهما، كما استولت على مركبتين من منطقة التحرير بمدينة الخليل، كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في قرية امنيزل شرق يطا جنوب الخليل.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة اليامون غرب جنبن، حيث اقتحمت البلدة من عدة اتجاهات وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، كما اعتقلت فتيين في قرية العيسوية، بعد اقتحام منزليهما والعبث في محتوياتهما، شمال شرق القدس المحتلة، بالإضافة أنها اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بلعا شرق طولكرم،، بعد مداهمة منازلهم في البلدة، واعتقلت مواطن آخر من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وشابا من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

ومع تواصل الأعمال الإجرامية والاستفزازية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، فقد أغلق الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، كافة مداخل قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن جيش الاحتلال اقتحم القرية بعدد من الآليات العسكرية، وشن حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين، واحتجز عددا من الشبان وأخضعهم لتحقيق ميداني، فيما أعلنت مدارس القرية تأخير الدوام الدراسي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية القبيا غربي رام الله، وشنت حملة مداهمات لعدد من المنازل.

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم حواجز عسكرية طيارة في مناطق متفرقة بمحافظة طولكرم؛ ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين والمركبات.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أوقفوا المركبات وفتشوها تفتيشا دقيقا، ودققوا في هويات المواطنين؛ ما تسبب في ازدحامات مرورية وتأخير تنقلهم.