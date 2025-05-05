الخليج اليوم .. العراق يطالب مواطنيه بالابتعاد عن الشعارات السياسية في الحج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

طالبت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق الحجاج العراقيين بضرورة ابتعادهم عن إطلاق الهتافات، ورفع الشعارات السياسية أو المذهبية، وتجنب ارتداء الملابس أو رفع الصور أو الأعلام والرموز ذات الدلالات السياسية والمذهبية".

ونوهت الهيئة في بيان اطلعت العربية.نت على تفاصيله " إلى ضرورة عدم التقاط الصور للرموز الدينية والسياسية والأشخاص بالمسجدين الحرام والنبوي، وتجنب النشر الإلكتروني المخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عدم استغلال المناسك لنشر أفكار سياسية أو تحريضية".

ودعت الهيئة العليا للحج والعمرة، المواطنين المشمولين بالذهاب للديار المقدسة، بضرورة الابتعاد عمّا يعكر صفو الحج، وأوضحت الهيئة في بيان أن "الحج مناسبة دينية عظيمة تجمع المسلمين من مختلف أنحاء العالم، ويجب أن تُحاط باحترام وتقدير لروحانيتها ووحدتها".

كما نبّهت الحجاج أيضاً إلى عدم التقاط الصور للرموز الدينية والسياسية والأشخاص بالمسجدين الحرام والنبوي، وتجنب النشر الإلكتروني المخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عدم استغلال المناسك لنشر أفكار سياسية أو تحريضية، أو الدعوة لحركات معارضة أو مؤيدة".

كذلك الحال، حذّرت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية عموم الحجاج "من حمل المواد الممنوعة أثناء السفر براً وجواً، من بينها الأدوية المخدرة المحظورة والكحول، والحلي والمجوهرات الثمينة وما يتجاوز الحد المسموح من حمل الأموال النقدية".

ودعت الهيئة الحجاج إلى "عدم إيواء أو المساعدة بنقل الأشخاص الذين لا يحملون تصريح حج رسمي، إذ سيعرضهم إلى عقوبات قاسية، سواءً مالية أو السجن وأيضاً الحرمان من دخول الأماكن المقدسة، مستقبلاً".

وأكدت على أهمية التعاون مع الجهات المسؤولة في السعودية من أجل إنفاذ الأنظمة والخطط الخاصة بالحج، وترك كل ما يسبِّب الشحناء والبغضاء مع الحجاج بمختلف جنسياتهم ومذاهبهم، وعدم إثارة نقاشات حول فتاوى مُختلف عليها بين المذاهب".

ولفتت الهيئة إلى أن "هذه التحذيرات هدفها أداء العراقيين لمناسك الحج بيسر وسلام، وعدم تعرضهم للحجز أو الإبعاد عن أداء مناسك الحج، بسبب مخالفتهم للقوانين، والأنظمة في السعودية.