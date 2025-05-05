شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يوافق على اتفاقية مع "الناتو" بشأن الوضع القانونى لمكتب الاتصال فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء الأردنى برئاسة الدكتور جعفر حسان، على اتفاقية مع منظَّمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، بشأن الوضع القانونى لمكتب الاتصال التابع للحلف فى المملكة.

وتأتي الاتفاقيَّة انسجاماً مع مصالح الدولة الأردنية وتوجهها نحو فتح مقر لمكتب الاتصال التابع لحلف شمال الأطلسي، وذلك في إطار جذب أكبر عدد ممكن من المنظمات الدولية لتصبح المملكة مركزاً للمنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار المملكة تحظى بدور مهم وتتمتع بسمعة وثقة كبيرة على الصعيد الدولي.

وكان الحلف قد اعتمد في قمة قادة "الناتو" لعام 2024 في واشنطن، خطة عمل لتعزيز نهج التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواكبة تطورات المشهد الأمني الإقليمي والعالمي، وقد حرصت هذه الخطة على إظهار التزام الحلف بتعزيز التعاون مع دول الجوار الجنوبي، بما في ذلك من خلال إنشاء مكتب اتصال للحلف في الأردن وهو مكتب الاتصال الأول في المنطقة.

ويبنى إنشاء مكتب اتصال لحلف "الناتو" في عمّان على ما يقارب 3 عقود من العلاقات الثنائية العميقة، لا سيما من خلال الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي، ويهدف إنشاؤه إلى تعزيز الحوار السياسي وتبسيط التعاون العملي بين الحلف والأردن، وهو تطور طبيعي في العلاقة المتنامية بين الأردن والحلف والممتدة منذ عام 1996، وفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.

وتعود علاقات الأردن المؤسساتية مع حلف "الناتو" إلى عام 1995؛ حيث انضم إلى مبادرة "الحوار المتوسطي" التي تشمل 7 دول متوسطية، وتسعى إلى تعزيز شراكة الحلف مع دول المتوسط لتأطير سبل التعاون والتنسيق من أجل الأمن والاستقرار.