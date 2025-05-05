الخليج اليوم .. إحباط محاولة مطلوب كويتي تهريب كمية مخدرات كبيرة لـ"المحامي" المتهم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استكمالاً لسير التحقيقات بشأن ضبط محامي متهم في قضية مخدرات متلبساً في مكبته برفقة شخصين آخرين، أحبطت الكويت محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة إلى البلاد من بريطانيا، تضم 50 ألف كبسولة من مادة الليريكا المحظورة، و3 كيلوغرامات من مادة الحشيش، و4 كيلوغرامات من مادة سائلة يشتبه بأنها مخدرة، وذلك بعد تزويد المتهم المحامي رجال المكافحة ببوليصة الشحنة المضبوطة التي تعود إلى المتهم الهارب محمد راشد.

الهارب يملك سجلاً جنائياً

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في إرسال هذه الشحنة إلى الكويت هو المدعو «محمد راشد محمد العجمي» - كويتي الجنسية، من مواليد عام 2001، وهو متهم هارب يقيم حالياً في بريطانيا، ويملك سجلاً جنائياً يتضمن 3 أوامر ضبط وإحضار على ذمة قضايا، بالإضافه إلى حكم قضائي صادر بحقه بالحبس الغيابي لمدة 5 سنوات واجب النفاذ.

توزيعها بين الشباب

في الأثناء، أظهرت تحقيقات رجال المكافحة أن المتهم الهارب" كان يخطط لتوزيع هذه السموم ونشرها بين أوساط الشباب داخل البلاد، بمساعدة مجموعة من المعاونين له داخل البلاد، في محاولة لاستهداف الفئة الأكثر عرضة للتأثير بهذه المواد الخطرة".

ضبط المتورطين

إلى ذلك، تؤكد وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لضبط بقية المتورطين وملاحقة المتهم الهارب عبر القنوات القانونية والدولية المعتمدة، مشددة على يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة شبابه.