وزير الإعلام اللبنانى: ملتزمون بالاستحقاقات الانتخاباية واجرائها فى مواعيدها

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص التزام بلاده بالاستحقاقات الانتخابية وإجرائها فى مواعيدها.



وقال وزير الإعلام اللبنانى فى تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن وزارة الداخلية تكثف جهودها لتأمين الناخبين، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه يتم إجراء الاستحقاقات الدستورية بلبنان دون تأخير.



وأضاف أنه لا شك فى أن لبنان يمضى بخطوات إصلاحية، مبينا فى الوقت نفسه أن إجراء الانتخابات تعنى أن البلاد على المسار الصحيح.

وأوضح وزير الإعلام اللبنانى أن الحكومة تدرك جيدا التحديات التى تواجه عمليات الانتخاب فى الجنوب اللبناني.



وكانت الانتخابات البلدية والاختيارية فى لبنان قد انطلقت فى وقت سابق اليوم للمرة الأولى منذ 9 سنوات، موضحا أن ذلك يتم فى وزارة الداخلية والبلديات فى العاصمة اللبنانية بيروت.



وانطلقت المرحلة الأولى للانتخابات فى محافظة جبل لبنان على أن يتم استكمال باقى المحافظات تباعا، كما أن الأحد المقبل سيشهد انتخابات البلدية فى محافظتى الشمال وعكار، وفى الأحد الذى يليه ستكون فى محافظات العاصمة اللبنانية بيروت وأيضا البقاع، إلى جانب بعلبك والهرمل، وفى السبت الذى يليه وهى المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات ستجرى فى محافظتى الجنوب والنبطية.