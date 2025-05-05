شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية تشكيل تحالف دولى للضغط على الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى، أهمية تشكيل تحالف دولى للضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فى ظل خطر اتساع رقعة المجاعة جراء النقص الحاد فى المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى ندرة الخيام ووحدات الإيواء المؤقت.



وبحث رئيس الوزراء الفلسطينى - خلال لقائه وفدا من منظمة "أنيرا" الإنسانية لمساعدة اللاجئين برئاسة الرئيس والمدير التنفيذى شون كارول - سبل توفير ودعم الاحتياجات الإغاثية والمساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا فى قطاع غزة، فى ظل منع الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع منذ شهرين، والحاجة إلى تنسيق هذه الجهود مع الوزارات المعنية وغرفة الطوارئ الحكومية، من أجل الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتلبية الاحتياجات الطارئة.



كما شدد - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - على أهمية مساندة جهود الحكومة الإغاثية فى الضفة الغربية خاصة ما تتعرض له محافظات شمال الضفة من عدوان مستمر وتهجير قسرى للسكان، والحاجة إلى توفير الإيواء المؤقت والمساعدات الإغاثية، ودعم مشاريع لخلق فرص عمل وتوفير دخل للعائلات التى فقد معيلوها أعمالهم نتيجة العدوان.