الخليج اليوم .. غارات أميركية على مواقع حوثية بالحديدة وصنعاء وصعدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كثفت الولايات المتحدة غاراتها على الحوثيين في اليمن، حيث أفادت مصادر العربية/الحدث باستهداف ميناء رأس عيسى وجزيرة كمران في الصليف بمحافظة الحديدة.

انفجارات عنيفة تهز صنعاء

كما قالت المصادر، اليوم الأحد، إن غارات أميركية استهدفت مواقع حوثية في جنوب صنعاء.

وأضافت مصادر العربية/الحدث أن 3 غارات استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين في معسكر السواد جنوبي صنعاء، وأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة.

كذلك ذكرت المصادر أن 3 غارات أميركية استهدفت مواقع للحوثيين في شرق مدينة صعدة.

وفي وقت سابق استهدفت 6 غارات أميركية معسكرات تدريب للحوثيين بمنطقة خميس بني سعد في محافظة المحويت شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء، وفق مصادر "العربية/الحدث".

وأسفر القصف عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين.

كذلك شنت المقاتلات الأميركية 6 غارات على مواقع للحوثيين في مديرية بني مطر غرب صنعاء.

عشرات الهجمات

يذكر أنه منذ تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023، نفذ الحوثيون المدعومون إيرانياً عشرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، معتبرين أنها تنقل بضائع إلى إسرائيل.

كذلك أعلنوا عدة مرات إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

لكنهم أوقفوا هجماتهم هذه مع بدء سريان الهدنة في غزة يوم 19 يناير 2025، ثم استأنفوها مع عودة إسرائيل إلى الحرب على القطاع الفلسطيني المدمر في 18 مارس الماضي، وتوعدوا بتكثيفها طالما استمر القصف على غزة.

أكثر من 1000 هدف حوثي

فيما شنت الولايات المتحدة منذ 15 مارس، حملة غارات شبه يومية ضد مواقع الحوثيين في اليمن الذين قالوا إنهم ردوا عبر استهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

وفي 29 أبريل، أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية ضربت أكثر من ألف هدف حوثي في اليمن منذ 15 مارس.