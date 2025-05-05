شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. تفاصيل إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إحباط محاولة تسلّل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمةً من الأراضى السورية.



وقال المصدر -فى بيان- إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية الأردنية وإدارة مكافحة المخدرات، تابعت محاولة اجتياز مجموعة من المهربين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين إلى داخل العُمق السوري.



وأضاف المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية فى تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب، للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.