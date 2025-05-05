شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يطالب بتطبيق القوانين الدولية لوقف الأعمال الإجرامية للدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدَّدت وزارة الخارجية السودانية الدعوة للمجتمع الدولى للإسراع فى تطبيق القوانين الدولية لحمل مليشيا "الدعم السريع" على التوقُّف الفورى عن الأعمال الإجرامية التى تستهدف الشعب السودانى واستقراره وسلامة مرافقه الخدمية وبنيته التحتية.



وأدانت وزارة الخارجية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)- الهجوم الذى نفذته مليشيا "الدعم السريع" عبر طائرات مسيَّرة انتحارية استهدفت قاعدة عثمان دقنة الجوية بمدينة بورتسودان، مما أدى إلى أضرار بعدد من المستودعات والمنشآت المدنية والخدمية.

وذكرت الخارجية السودانية أن "هذا الاستهداف جاء بعد يومين من قيام المليشيا بعملية جوية إرهابية مماثلة استهدفت بعض المرافق بمدينة كسلا".