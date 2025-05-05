شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي" تدين استهداف البنية التحتية في بورتسودان وكسلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بجمهورية السودان.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، دعت الرابطة إلى الالتزام بما اتُفق عليه في "إعلان جدة"، والوقف الفوري لهذه الحرب المدمرة التي جرت على الشعب السوداني الويلات والمآسي.

المملكة تستنكر

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في "بورتسودان وكسلا" بجمهورية السودان، وهو ما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي.



الحل السوداني - السوداني

وطالبت المملكة بالوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار.

وجددت المملكة موقفها بأن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني ـ سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.

وأكدت وزارة الخارجية رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023م.