شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مصابا فى العدوان الأمريكى على شارع الأربعين شرقى العاصمة صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 14 شخصا فى العدوان الأمريكي على شارع الأربعين شرقى العاصمة صنعاء، وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثى استهداف مناطق في العاصمة صنعاء ومدينة صعدة شمالى البلاد.

وأضافات أن العاصمة صنعاء سجلت 9 غارات استهدفت مديرية بني مطر ومنطقة الملكة في مديرية بني حشيش وشارع الأربعين بمنطقة سعوان في مديرية شعوب.

وأكدت أن 3 غارات أمريكية استهدفت شرق مدينة صعدة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى عن الأضرار التي تسببت بها الغارات.

وفي وقت سابق، أعلنت الجماعة عن سلسلة غارات أمريكية استهدفت جزيرة كمران وميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة (غرب)، فضلا عن غارتين على مديرية خب والشعف فى محافظة الجوف (شمال).

وأعلنت جماعة الحوثيين في وقت سابق فرض حصار جوى شامل على إسرائيل ردا على توسيع العمليات فى قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن جماعته ستعمل على فرض الحصار بتكرار استهداف المطارات خاصة مطار اللد المسمى مطار بن جوريون الدولي.

ودعا سريع كل شركات الطيران العالمية لإلغاء رحلاتها إلى مطارات إسرائيل حفاظا على سلامة طائراتها، مشددا على أن "اليمن لن يقبل باستمرار الاستباحة التي يحاول العدو فرضها بضرب البلدان العربية".

وكان الإعلام الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أمس الأحد أن قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون.

أوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ "كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة".

وكان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بإصابة 8 أشخاص إثر انفجارات جراء سقوط الصاروخ.