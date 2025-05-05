شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: الولايات المتحدة شنت 3 غارات عنيفة جنوب صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن "عدوانا أمريكيا بـ3 غارات استهدف منطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء".

وفى وقت سابق اليوم الاحد أعلن إعلام الحوثيين، أن الطيران الأمريكي شن 5 غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب، بالإضافة إلى 3 غارات على مديرية سحار في محافظة صعدة، فضلا عن غارتين استهدفتا منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.