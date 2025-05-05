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الحوثيون: الولايات المتحدة شنت 3 غارات عنيفة جنوب صنعاء

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الحوثيون: الولايات المتحدة شنت 3 غارات عنيفة جنوب صنعاء

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القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن "عدوانا أمريكيا بـ3 غارات استهدف منطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء".

 

وفى وقت سابق اليوم الاحد أعلن إعلام الحوثيين، أن الطيران الأمريكي شن 5 غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب، بالإضافة إلى 3 غارات على مديرية سحار في محافظة صعدة، فضلا عن غارتين استهدفتا منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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