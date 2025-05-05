شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب فلسطينية بتشكيل تحالف دولي لإدخال المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

إصابة عشرات الفلسطينيين

الدمام - شريف احمد - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل تحالف دولي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح للمنظمات الدولية بأداء عملها لنقل المساعدات للقطاع، في ظل اتساع رقعة المجاعة، نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر المؤدية للقطاع.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال استقباله وفدًا من منظمة "أنيرا" الإنسانية لمساعدة اللاجئين، ضرورة توفير ودعم الاحتياجات الإغاثية والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في ظل منع الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع منذ شهرين، والحاجة إلى تنسيق هذه الجهود مع الوزارات المعنية، من أجل الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتلبية الاحتياجات الطارئة.وكذلك مساندة جهود الحكومة الفلسطينية الإغاثية في الضفة الغربية، خاصة في ظل ما تتعرض له محافظات شمال الضفة من عدوان مستمر وتهجير قسري للسكان.أصيب عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفل ومسن برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل غاز تجاه الفلسطينيين.في السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال اقتحامها مناطق متفرقة بمدينة نابلس، ترافق ذلك مع مداهمة عدد من المنازل والاعتداء على سكانها.