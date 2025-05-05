شكرا لقرائتكم خبر عن 6 غارات أمريكية على مواقع للحوثيين فى مديرية بنى مطر غرب صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين شن العدوان الأمريكى 6 غارات على مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، وأكدت وجود انتشار عسكرى بشارع الأربعين بصنعاء بعد استهداف أمريكى لهنجر أسلحة حوثية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، عن سقوط مقذوف في وسط إسرائيل، بعد محاولات متكررة لاعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن.

أثار الحادث قلقًا كبيرًا في عدد من المناطق الإسرائيلية، حيث دوت صفارات الإنذار في العديد من المدن والمستوطنات، بما في ذلك تل أبيب.