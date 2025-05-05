شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الإسرائيلى: لن نهدأ حتى نعيد الرهائن ونهزم حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، قوله " لدينا هدف وهو إعادة الرهائن وهزيمة حماس ، وهناك مشكلة كبيرة ويمثلان إشكالية، عندما يوضع أحدهما بمواجهة الآخر.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلى، فى مناقشة امنية مع قادة أمنيين وعسكريين، "أحذر من إمكانية خسارة الرهائن في حال توسيع القتال في غزة."