شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون فرض حصار جوى شامل على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحوثيون فرض حصار جوي شامل على إسرائيل ردا على قرار توسيع عدوانه على غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الأحد، سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن، حيث سقط في محيط مطار بن جوريون، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح في أحد مواقف السيارات بالمطار.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش القول إنه أطلق صواريخ اعتراضية على الصاروخ الحوثي، ليسقط في منطقة المطار.

وأضاف الجيش، أنه قام بعدة محاولات لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن، ولهذا يجري نظام الدفاع الجوي تحقيقًا في سبب الفشل.