الخليج اليوم .. الملك سلمان يتلقى دعوة الرئيس العراقي لحضور القمة العربية في بغداد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة من رئيس جمهورية العراق، الدكتور عبداللطيف رشيد، لحضور الدورة العادية (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والدورة العادية الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، اللتين تستضيفهما جمهورية العراق الشهر الجاري.

وتسلم الدعوة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أثناء استقباله في مقر الوزارة بالرياض، نظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، إذ جرى في الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.